“STVV is stabieler dan Genk”

Van 2002 tot 2004 speelde hij voor KRC Genk, bij STVV zat hij dubbel zolang, van 2008 tot 2013. Lang hoefden we dus niet na te denken over wie de Limburgse derby voor ons het best zou kunnen analyseren: Vincent Euvrard. Zijn conclusie: “STVV was stabieler, won meer duels en creëerde betere kansen, voornamelijk in de omschakeling. Genk geeft te veel weg en incasseert dus ook te veel goals, daar moet het snel iets aan veranderen.”