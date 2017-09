65-jarigen van Bocholt houden reünie

Bocholt - De 65-jarigen van Bocholt hielden op 17 september een reünie.

"Reeds in de lente van 2017 viel de uitnodiging in de mailbox; Hou zeker 17 september vrij want dan willen we nog eens samenkomen. Afspraak bij ’t Kerkpleintje te Reppel", aldus de organisatie.. "En ze waren er weer; de harde kern van ‘tieners van toen’ die herinneringen ophaalden van in ‘DE KALDER’ en van bij Jef Voets. De naamkaartjes die we opgespeld kregen waren nodig voor de herkenbaarheid…. de meisjes van Creyel die vanaf het vierde leerjaar naar ‘het dorp’ kwamen…. de jongens en meisjes van ‘de hees’, Liliane vanuit Luik, Marie-Jeanne uit Antwerpen, Jos vanuit Brussel, ze waren er allemaal, enthousiast en jong van hart."

Na een glaasje bubbels stond het ontbijtbuffet klaar met alles erop en eraan. "Dan gingen we even de benen strekken; eerst een groepsfoto en dan, onder een stralende zon, een wandeling door het mooiste stukje Bocholt in de AA beek-vallei van Reppel. Het borreltje onderweg was ook een schitterend idee. Dan weer terug aan tafel voor het dessert en verder babbelen.Mooie liedjes duren nooit lang. De dag vloog voorbij. Bij het afscheid werden veel ‘selfies’ maar ook afspraken gemaakt. We moeten geen 5 jaar meer wachten om elkaar weer te zien! Tot volgend jaar dan zeker? Bedankt aan de organisatie van B52. jullie hebben dat super gedaan!"