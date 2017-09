600 handtekeningen tegen bomenkap in Diepenbeek

Diepenbeek - In Diepenbeek heeft zondagochtend een vijftigtal inwoners geprotesteerd tegen de kap van bomen in natuurgebied Dauteweyers.

Maandagavond gaat de actiegroep ‘Har(d)t voor bomen Dauteweyers’ aan de Diepenbeekse gemeenteraad vragen om alsnog de gepland natuurzuivering die Natuurpunt rondom de Dautenweyers wil gaan uitvoeren, te voorkomen. “Hierdoor wordt een oppervlakte van 15 180 m2 ontbost”, zeggen Els Gubbelmans en Jan Everaert van de actiegroep. “We verzamelden intussen meer dan 600 handtekeningen van tegenstanders van de kaalkap die we absoluut willen tegengaan omdat die nefast is voor de fauna en flora in dit prachtige gebied.” Zondagmiddag hebben ze alvast actie gevoerd aan de wijers zelf.