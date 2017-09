Neos Dilsen-Stokkem naar Eupen

Dilsen-Stokkem - Donderdag 14 september trokken Neos Dilsen-Stokkem voor hun derde daguitstap dit jaar naar Eupen.

"Nik Venken, onze reisgids, had alles tot in de puntjes voorbereid", vertelt het bestuur. "Hij had kosten nog moeite gespaard om er een mooie uitstap van te maken. Alleen het slechte weer kon hij niet verhelpen. Bij aankomst in Eupen trokken we al onmiddellijk naar Eupen Plaza voor een kopje koffie met een plaatselijke specialiteit. Het verwonderde ons dat dit mooie winkelcomplex bijna helemaal leeg stond, maar goed, de koffie en het gebakje hadden gesmaakt. We werden dan opgepikt door twee stadsgidsen die ons gedurende anderhalf uur rondleiden in de hoofdstad van de Duitstalige gemeenschap. ’s Middags konden we aanschuiven aan een rijk gevulde tafel in bistro “Jägerhof” We hadden daar ook een mooi uitzicht over het golvend landschap. Namiddag trokken we dan naar het parlement van de Duitstalige gemeenschap op wandelafstand hier vandaan. Ook hier stond ons een Nederlandstalige gids op te wachten voor een boeiende rondleiding. We mochten zelfs even plaats nemen in de zaal waar de plenaire zittingen plaat vinden. Op de terugweg naar huis hielden we nog even halt aan het Amerikaans militair kerkhof van Henri Chapelle. Indrukwekkend. Ook konden we niet nalaten even halt te houden in Aubel. Even wegzakken in een gezellig cafeetje of een heerlijk gebakje proeven in een van de eetgelegenheden."