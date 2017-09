Jaarlijks ledenfeest van Neos Tessenderlo in Berkenhof

Tessenderlo - Zoals ieder jaar heeft Neos Tessenderlo alle leden uitgenodigd op haar jaarlijks ledenfeest in het Berkenhof.

Het was een regenachtige namiddag zodat de receptie binnen moest plaatsvinden. Na de receptie verwelkomde de voorzitter de talrijk opgekomen leden. Boris Kowbel is de nieuwe voorzitter van Neos Tessenderlo, nadat Hélène Bosmans wegen gezondheid redenen moest stoppen. Na de lekkere feestmaaltijd en een uitgebreid dessertbuffet kon iedereen zich nog uitleven op de dansvloer.

Het bestuur was zeer tevreden over de talrijke opkomst van haar leden die zorgden voor de nodige animatie. Na een zeer gezellig samenzijn keerde iedereen heel tevreden in de late avond huiswaarts.