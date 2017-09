“Benidorm aan het Albertkanaal”

Is vandaag één op de vijf Limburgers ouder dan 65 jaar, dan zal dat in 2040 één op de drie zijn. We worden steeds ouder, en dat brengt uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we gezond en gelukkig oud worden? De hele week brengen we reportages, laten we experten en ouderen zelf aan het woord en presenteren we u de resultaten van een exclusieve enquête in opdracht van Het Belang van Limburg, uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX bij duizend Vlamingen.