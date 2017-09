Tessenderlo - De hoogste col ter wereld beklimmen, dat is de uitdaging waarmee Koen Wauters de 28-jarige Peter, een mucopatiënt uit Tessenderlo, verrast in de derde aflevering van ‘Over Winnaars’. “Ik heb afgezien,” zegt Peter, “maar dat vind ik niet erg. Dan voel je dat je leeft.”

Tot 2014 was Peter een extreme sporter. “Ik moest altijd een doel hebben, want zonder doel sporten is maar niks.” Hij deed aan mountainbiken op extreme parcoursen, nam deel aan duatlons en ...