Reizigers woedend op Ryanair: “Vakantieplannen in rook op. Bedankt.”

Ryanair heeft zondag maar liefst 82 vluchten geannuleerd, waaronder 5 op Charleroi Airport, nadat het de mist in ging met de vakantieplanning van de piloten. Reizigers werden vlak voor vertrek op de hoogte gebracht dat hun vlucht niet doorging en dat werd de lagekostenmaatschappij niet in dank afgenomen. “Vakantieplannen in rook op. Bedankt.”

Eind deze week maakte Ryanair bekend dat het de komende zes weken dagelijks tientallen vluchten gaat schrappen. Vrijdag en zaterdag werden al de nodige vluchten geannuleerd en ook zondag is het raak: 82 vluchten gingen niet door. Daartoe behoorden vijf vluchten op Charerloi Airport. Het om een heen- en terugvluchten naar Bergamo, Gerona, Sofia, Venetië en Warschau.

Reizigers werden kort voor hun vlucht pas op de hoogte gebracht van de annuleringen. Dat leidde tot veel woede op sociale media. Eén van de gedupeerden is een jongeman uit Gent. Zijn vlucht van de Bulgaarse hoofdstad Sofia naar Charleroi ging zondag niet. “Het alternatief is volgende week zondag, de 24ste. Is dit een grap?”, schreef hij op Twitter.

Flight to Charleroi from Sofia cancelled today. Alternative is next Sunday the 24th. Is this a joke @Ryanair? #ryanaircancellations — JelleDM (@DMJelle) 17 september 2017

“Vakantieplannen in rook op”

Voor andere personen, die nog moeten vertrekken, valt zo de vakantie in het water. “Ryanair schrapt plots duizenden vluchten. Vakantieplannen in rook op. Bedankt”, klinkt het eveneens op Twitter. Een ander probeert de situatie positief in te zien. “Leuk hoe Ryanair van een weekendje weg een hele week maakt. #lekkerbezig #danmaarzuipen”.

Leuk hoe #Ryanair van een weekendje weg een hele week maakt. #lekkerbezig #danmaarzuipen — Samuel van der Lee (@samuelvanderlee) 17 september 2017

“Hel op aarde”

Ook de Britse Emma Cain is door de annuleringen bij de lagekostenmaatschappij geraakt. Met een aantal vriendinnen vloog ze voor haar vrijgezellenfeest naar Marseille. Een dag voor de terugreis kreeg ze een mail dat het de vlucht niet doorging. “Zonder enige uitleg”, zegt ze tegen Metronieuws. Uiteindelijk vonden ze een oplossing: met de bus van Marseille naar Londen. Metro sprak Emma toen ze al tien uur op weg was. “En we zijn nog steeds zo’n vijf uur van Londen verwijderd”, zegt ze. “Het is echt de hel op aarde. De hele bus stinkt naar zweet en het is hier bloedheet.”

Ondanks vele pogingen heeft ze van Ryanair nog niets gehoord. “Ryanair reageert he-le-maal nergens op. Ik heb ze gespamd met berichten over wat ik moest doen en helemaal nergens een antwoord op gehad. Het is walgelijk.”

Vakantie piloten

Ryanair kwam in de problemen doordat de maatschappij het verlof van de piloten niet op orde had. “We hebben geblunderd met de vakantieplanning van de piloten”, aldus marketing officer Kenny Jacobs tegen de BBC. “We werken hard om het probleem op te lossen.”

Naar schatting worden tot wel 385.000 personen getroffen door de annuleringen. Voor maandag en de komende dagen is nog niet duidelijk welke vluchten Ryanair annuleert. Door het schrappen van vluchten moet de stiptheid van de vluchten verbeteren.

“Volstrekt onbetrouwbaar” imago

De problematiek is desastreus voor het imago van Ryanair, dat “toch al niet al te best” is, zegt imagodeskundige Paul Moers tegen Metronieuws. “Dit is rampzalig. Stakingen in Frankrijk kun je niet veel aan doen, maar voor de rest is dit natuurlijk mismanagement eerste klas”, aldus Moers.

“Dat verhaal met die vakantiedagen is een ziekelijk teken. Zit je dan met een piloot in het vliegtuig die doodmoe is? Dat is al heel negatief. Dat je dan ook nog de gore moed hebt om te durven zeggen het gaat ‘maar’ om 285.000 mensen… daar zakt echt mijn broek vanaf”, vervolgt hij. “De manier waarop Ryanair dit brengt naar de pers en de consument is volkomen mislukt. Hiermee zeggen ze eigenlijk: Ryanair is een volstrekt onbetrouwbare maatschappij.”