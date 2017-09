Bart De Wever noemt uitspraken van CD&V-voorzitter Beke “klinkklare flauwekul” en “slag onder de gordel”

N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet te spreken over de uitspraken die CD&V-partijvoorzitter Wouter Beke zaterdag in zusterkrant Het Nieuwsblad deed. “Die vergelijking met het Vlaams Belang is echt onder de gordel”, zei De Wever aan VRT en VTM in de marge van de N-VA-familiedag.

In een interview met de krant toonde CD&V-voorzitter Beke zich zaterdag niet mals voor gewezen kartelpartner N-VA. “Je kan geen centrumpartij zijn als je het discours van het Vlaams Belang overneemt”, klinkt het. En nog: “N-VA is in 2014 groot geworden door het Vlaams Belang leeg te vreten, en nu doen ze er in hun discours alles aan om die kiezers voor zich te blijven winnen.”

“Kletspraat”

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde in de marge van de N-VA-familiedag in Wachtebeke ‘not amused’ op de uitspraken van Beke. “Dat is kletspraat. De verkiezingen naderen en iedereen moet maar de kletspraat verkopen die hij wil. Ik weet waar wij voor staan. Wij staan voor een open Vlaanderen, een inclusief Vlaanderen”, aldus De Wever aan VRT en VTM.

De Wever verwees ook fijntjes naar de levende voorbeelden van die open en inclusieve samenleving in zijn partij. “Wij brengen Zuhal Demir (van Turkse origine, nvdr.) naar de regering. Wij hebben de eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst (Nadia Sminate in Londerzeel, nvdr.). En in mijn schepencollege heb ik ook iemand van Marokkaanse afkomst (Nabilla Ait Daoud, nvdr.). Wij bewijzen dat het verhaal over die ene gemeenschap waarin we alle mensen kansen willen geven, dat dat een correct en juist verhaal is”, aldus Bart De Wever.

Dat Beke de vergelijking maakt met Vlaams Belang slaat volgens De Wever “nergens” op. “Het is spijtig dat men onder de gordel blijft trappen”, zo zei de N-VA-voorzitter op VTM.

“Het zal van N-VA en van N-VA alleen afhangen”

De moed om de nodige hervormingen te verdedigen is soms ver te zoeken. Het zal van ons en van ons alleen afhangen.” Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag gezegd op de familiedag. “Wie een welvarend en solidair Vlaanderen en een veilig Vlaanderen wil, wie de Vlaamse identiteit wil omarmen en wie een zelfstandig Vlaanderen wil, roep ik op om onze rangen te versterken”, zei De Wever.

N-VA blies verzamelen in het provinciaal domein Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse Wachtebeke. Tijdens zijn toespraak wilde De Wever “duidelijk maken waar het voor ons om gaat volgend jaar en het jaar daarop”, wanneer eerst lokale en vervolgens regionale, federale en Europese verkiezingen plaatsvinden.

Volgens De Wever leveren de federale en de Vlaamse regering, en met name de N-VA-ministers, goed werk. “Maar dat werk was niet makkelijk. Het wordt ons bij momenten zelfs van allerlei kanten heel moeilijk gemaakt. We moeten als N-VA’ers voortdurend spitsroeden lopen”, luidde het voor enkele duizenden N-VA-leden en -sympathisanten.

“Tocht is pas begonnen”

Maar de “tocht” van N-VA is nog maar pas begonnen, zei De Wever. Er zijn nog heel wat hervormingen nodig, “maar helaas is ook elders de moed om de nodige hervormingen te verdedigen soms ver te zoeken. Het zal van ons en van ons alleen afhangen.”

“Wie een welvarend en solidair Vlaanderen wil, roep ik op om onze rangen te versterken”, zei de N-VA-voorzitter. “Wie een veilig Vlaanderen wil, roep ik op om onze rangen te versterken. (...) Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, roep ik op om onze rangen te versterken.”

De N-VA streeft naar “een welvarend en warm Vlaanderen, een veilig Vlaanderen en een sterke gemeenschap gefundeerd op onze Vlaamse identiteit”, vatte De Wever samen. Hij noemde het vanzelfsprekend dat dat streven enkel in een zelfstandig Vlaanderen verwezenlijkt kan worden. “Laat daar geen enkele twijfel over bestaan.”

Eerder deze week maakte De Wever bekend dat zijn partij in 2019 geen communautaire campagne zal voeren, maar dat confederalisme wel de essentie van zijn partij blijft.