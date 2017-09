Arsenal vergeet Chelsea af te maken en moet tevreden zijn met een punt

De topper van de vijfde speeldag in de Premier League is op een scoreloos gelijkspel geëindigd. Arsenal domineerde nochtans op het veld van Chelsea. Vooral voor rust had Thibaut Courtois zijn handen vol, maar de Rode Duivel hield zijn netten schoon. Ook The Blues kwamen niet tot scoren, ondanks de invalbeurt van Eden Hazard. Chelsea ziet door het 0-0 gelijkspel Manchester City uitlopen in de stand, Arsenal blijft in de grijze middenmoot bengelen.

De cijfers aan de rust spraken boekdelen. Arsenal schoot tien keer richting doel en creëerde zeven kansen, tegen vier schoten en drie kansen voor Chelsea. Vooral in het laatste kwartier waren The Gunners on fire, met zeven schoten en vier kansen. In die periode raakte Chelsea maar zes keer de bal in het in en rond de zestien van de bezoekers. Maar scoren lukte dus niet. Danny Welbeck miste onbegrijpelijk, Alexandre Lacazette en Sead Kolasinac stuitten op Courtois en Aaron Ramsey trof de paal na een knappe dribbel. Aan de overkant moest Petr Cech wel goed tussenkomen toen Pedro alleen op hem af kwam .

Chelsea 0-0 Arsenal HT:



Shots: 4-10

Pass accuracy: 79%-81%

Chances created: 3-7

Possession: 51%-49%



Na de pauze was er meer evenwicht in de partij, maar doelpunten vielen er niet. Mustafi vond de netten wel, maar kopte vanuit buitenspel binnen en dus ging het feestje niet door. Chelsea beëindigde de partij nog wel met tien man, na een rode kaart voor David Luiz. De Braziliaanse verdediger ging fors door op Kolasinac en mocht gaan douchen. Doelpunten vielen er niet meer, het bleef 0-0. Het is de eerste keer onder Antonio Conte dat de Engelse landskampioen voor eigen publiek niet kan scoren. Michy Batshuayi kwam niet van de bank.

Door het gelijkspel is Chelsea derde in de stand, het telt nu drie punten minder dan Manchester City. Arsenal blijft twaalfde in de stand, met amper zeven punten uit vijf wedstrijden.

Het was een stevig duel tussen de twee topclubs. Foto: AFP