Zoals Kim Kardashian poseren in badpak? Dat kan dit volslank model ook

Plus-sizemodel Diana Sirokai heeft op haar Instagram een reeks foto's van zichzelf in badpak gedeeld met als grootste inspiratiebron daarvoor een gelijkaardig beeld van Kim Kardashian. Ze wil zo vrouwen aansporen van zichzelf te houden, hoeveel rondingen ze ook mogen hebben.

Kim Kardashian mag dan wel een dame met stevige rondingen zijn, toch heeft ze een lichaam dat voor veel vrouwen onbereikbaar is. Niet dat je je daar iets van moet aantrekken, vindt plus-sizemodel Diana Sirokai. Integendeel, ook wie volslank is kan in badpak poseren zoals de realityster het al voordeed. En dus voegde ze de daad bij het woord en ging voor de lens van een fotograaf staan in dat ene stukje stof.

Ze wil met de foto's andere vrouwen inspireren om zichzelf en hun lichaam graag te zien, welke vorm dat ook heeft. "Mijn 'gebreken' zijn net mijn sterkstes", klinkt het onder een van de foto's. Of onder nog een andere: "Tien dingen die je elke morgen tegen jezelf moet zeggen voor je de dag aanvat. *Ik ben gezond * Ik ben sterk * Ik ben krachtig * Ik ben gelukkig * Ik ben gezegend * Ik ben rijk * Ik ben dankbaar * Vandaag ben ik een betere versie van mezelf dan gisteren * Ik kan het * Ik ben geliefd."

WE ARE BOTH WOMEN with DIFFERENT BODIES ?? #Slay