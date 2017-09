Sergio Perez verlengt contract bij Force India F1 team

De Mexicaan Sergio Perez zal ook volgend seizoen voor Force India rijden, zo heeft de F1-renstal vandaag in de aanloop naar de GP van Singapore laten weten.

Dat er voor Perez een contractverlenging zat aan te komen was al langer duidelijk. De Mexicaan had de voorbije dagen zelf nog laten uitschijnen dat het slechts een kwestie van tijd was alvorens de handtekening onder de contractverlenging zou gezet worden.

Vandaag liet Force India vervolgens weten dat Sergio Perez voor een vijfde seizoen heeft bijgetekend. Volgend jaar zal hij dus opnieuw samen met Esteban Ocon het rijdersduo vormen.

"Het is altijd mijn prioriteit geweest om bij Sahara Force India te blijven," zei Perez naar aanleiding van de bekendmaking van zijn contractverlenging. "Het is een team dat mij de mogelijkheid heeft gegeven om mijn talenten als rijder te tonen en ik voel me erg goed hier. Ik ben trots op wat ik met hen al bereikt heb en ik denk dat er nog meer op komst is. Het team heeft dit jaar al geweldig werk verricht bij het ontwikkelen van de wagen. We bevestigden onze positie als vierde beste team in de Formule 1. Het was uiteindelijk een eenvoudige beslissing om samen verder te gaan."

Sergio Perez debuteerde in 2011 in de Formule 1 bij het Sauber F1 team, waarna hij in 2013 een seizoen voor McLaren reed. Daar werd Perez echter na één seizoen al aan de deur gezet, waarna hij de overstap naar Force India maakte.

