Volleyballiga op zoek naar oplossing voor Topvolley Antwerpen

Zellik - De Belgische Volleyballiga heeft zaterdag in Zellik het startschot gegeven voor het nieuwe seizoen in de Euromillions Volley League. Het algemeen forfait van topclub Antwerpen zindert een week voor de start van de competitie, die met negen in plaats van tien ploegen doorgaat, na. “Elke Belgische volleybalclub heeft problemen”, gaf ligavoorzitter Philippe Boone toe.

“De tijd van een lokale mecenas die de vollebalclub steunt, is voorbij. Het wordt steeds moeilijker om sponsors te vinden en de budgetten rond te krijgen”, zei Boone.

Dat werd de afgelopen weken pijnlijk duidelijk bij Topvolley Antwerpen, dat niet zal starten aan de jaargang 2017-2018. Voorzitter Boone en algemeen manager Marc Spaenjers kwamen kort terug op de gebeurtenissen. “Antwerpen leefde boven zijn stand. Ze spreken van een structurele schuld, maar daar kan men zich niet achter verschuilen als de verliezen zich jaar na jaar opstapelen. We hebben met alle actoren gesproken en de conclusie is dat de put te diep is om nog te vullen”, zei Boone. “Antwerpen heeft dan zelf beslist de stekker eruit te trekken. We hebben de club niets opgelegd.”

Alternatieve constructie

Volgens het bondsreglement wordt een club die forfait geeft verwezen naar de laagste provinciale reeksen, maar de Volleybal Liga denkt aan een alternatieve constructie. “Als Antwerpen tegen het seizoen 2018-2019 met een goed en gezond businessmodel op de proppen kan komen, kan de club misschien wel terugkeren naar de hoogste klasse zonder dat alle reeksen opnieuw doorlopen moeten worden. Dat moet dan wel in het reglement opgenomen worden, maar zo staat de deur voor Antwerpen toch op een kier.”

“We hebben een aantal keren samengezeten met het stadsbestuur van Antwerpen, dat graag een topclub in de stad wil houden. Het stadsbestuur heeft er alles aan gedaan om Topvolley Antwerpen te redden en bleef geld in de club pompen. Maar je kan ook geen belastinggeld blijven geven. De stad had voorschotten voor twee jaar gegeven, die zijn nu al opgesoupeerd”, getuigde Boone nog. “Het stadsbestuur van Antwerpen denkt op een positieve manier mee en heeft aan de bestuurders van Topvolley Antwerpen gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen. Al het geld dat nu nog gegeven wordt, moet gebruikt worden voor de toekomst en niet om de fouten uit het verleden te herstellen.”

Gevolgen competitie

Het algemeen forfait van de Antwerpse club heeft ook gevolgen voor de competitieformule en de andere clubs in de Euromillions Volley League. “Zonder Antwerpen zien de andere clubs minstens twee toppers door hun neus geboord. De marktwaarde daalt voor hen zo met 20 tot 25 procent”, aldus Boone. De Volleyballiga beraadt zich ook over een andere competitieformule, waarbij de play-offs met vier in plaats van zes clubs afgewerkt zouden worden. Na de reguliere competitie zouden de clubs opgedeeld kunnen worden in drie poules, daarna worden pas play-offs afgewerkt. “Met drie clubs is play-off 2 heel onpraktisch en ook totaal niet interessant. We hebben tijd om daarover te beslissen, maar ook de volleybalbond moet akkoord gaan. En zoals algemeen geweten is de relatie tussen liga en bond niet opperbest.”