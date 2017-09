Whatsapp test nieuwe optie die veel gebruikers graag zullen zien

Spijt van een Whatsapp-berichtje? Binnenkort kan je mogelijk verzonden berichten in Whatsapp voorgoed verwijderen. Momenteel kan je al berichten op je eigen gsm deleten, maar nu zou het dus ook mogelijk worden om berichten te verwijderen zodat de verzender ze niet kan lezen. Dat beweert althans WABetaInfo, een site die nieuwe Whatsapp-functies uittest.

De nieuwe functie zou ‘Delete for Everyone’ heten. “WhatApp is eindelijk de ‘Delete for Everyone-functie aan het testen. Hierdoor kan je met succes een verzonden bericht terugroepen,’ laat WABetaInfo weten via Twitter.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe optie ook effectief gelanceerd wordt, maar WABetaInfo vermoedt dat dit wel eens “snel” het geval zou kunnen zijn.

Goed nieuws dus voor al wie in een dronken (of nuchtere) bui al eens een Whatsappje stuurt waar je achteraf spijt van hebt!