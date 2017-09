Nieuwe, groene stelplaats De Lijn feestelijk ingehuldigd in Hasselt

Hasselt - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en directeur-generaal Roger Kesteloot van De Lijn hebben de nieuwe stelplaats in Hasselt ingehuldigd. Vlaanderen heeft ruim 53 miljoen euro geïnvesteerd in een hypermoderne stelplaats met uitbreidingsmogelijkheden, een onderhoudscentrum, werkhuis, rijschool, en kantoren voor de administratieve diensten. In een latere fase volgt ook nog een stelplaats voor (snel)trams. ‘Deze stelplaats zal het openbaar vervoer in Limburg beter doen draaien", zegt Weyts. "Een goede draaischijf voor de bussen zorgt voor een betere dienstverlening voor de reizigers".

De gloednieuwe stelplaats "De Crutzen" in Hasselt is imposant. Op een oppervlakte van 6,5 ha wordt een busstelplaats (4,7 ha) gecombineerd met een onderhoudscentrum, een werkhuis, magazijn, rijschool en kantoren. Er is ook een tankstraat en een wasstraat voor bussen. Er is ruimte voor (in de toekomst) 170 bussen, 231 chauffeurs en 90 technici. Op dit moment zijn er al zo"n 190 chauffeurs, 70 technici en een 30-tal bedienden aan de slag. De Vlaamse Overheid heeft meer dan 53 miljoen euro geïnvesteerd en het consortium Hermes heeft er meer dan 2 jaar aan gebouwd in een PPS/DPFM-formule, maar het resultaat mag gezien worden.

Met ‘De Crutzen’ heeft het openbaar vervoer in Hasselt en omstreken nu een ruimere, modernere en efficiëntere draaischijf voor bussen. Het verschil met de vroegere stelplaats in de Grote Breemstraat is enorm. "Dit is een versterking van het openbaar vervoer in Limburg", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "In een volgende fase breiden we De Crutzen nog verder uit met een tramstelplaats, want we blijven investeren in Limburg". "Onze technologie en organisatie evolueren voortdurend", vult directeur-generaal Roger Kesteloot van De Lijn aan. "De noden veranderen, het wagenpark wordt almaar groter. Op de oude locatie hadden we geen uitbreidingsmogelijkheden. We hebben daarom resoluut gekozen voor deze nieuwe locatie, die wél alle mogelijkheden voor de toekomst biedt".

Duurzaamheidslabel

De Crutzen is een groene stelplaats, die voldoet aan de strenge VLAREM-milieuwetgeving en aan de strenge eisen die De Lijn zichzelf oplegt op het vlak van energieprestaties (EPB) en klimaateisen. Er werd maximaal gebruik gemaakt van materialen met ecolabels, hernieuwbare materialen en materialen met een gunstige energiebalans. Er werd bijzonder zuinig omgesprongen met ruimte, energie en water. Geluidsschermen langs de perceelgrenzen, een gesloten wasstraat en een slim circulatieplan voor de bussen beperken eventuele geluidshinder voor de omgeving tot een minimum.

Ergonomie en veiligheid

Er werd ook gericht geïnvesteerd in ergonomie en veiligheid. Zo ontstond er een kwalitatieve werkomgeving voor chauffeurs en techniekers. De nieuwe werkplaatsen zijn bijvoorbeeld uitgerust met individueel instelbare pistonhefbruggen en andere hefsystemen, vaste werkplatformen voor werken op hoogte en takels voor het liften van zware stukken. Bouw en inrichting bieden een veilige, comfortabele en werkvriendelijke omgeving voor het personeel.