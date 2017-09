Alison Van Uytvanck walst over Duitse naar finale in Quebec

Alison Van Uytvanck (WTA 98) plaatst zich voor finale van het WTA-toernooi in Quebec (tapijt/250.000 dollar). De 23-jarige Belgische versloeg de Duitse Tatjana Maria (WTA 58) makkelijk in twee sets. Het werd 6-1 en 6-2 na 1 uur en 8 minuten.

Van Uytvanck, het zevende reekshoofd, treft in de finale de winnares van het duel tussen het Tsjechische topreekshoofd Lucie Safarova (WTA 33) en de Hongaarse Timea Babos (WTA 63), het derde reekshoofd.

De Vlaams-Brabantse staat voor de tweede keer in haar carrière in een WTA-finale. In 2013 won ze het toernooi in Taipei, waar ze in een volledig Belgische finale Yanina Wickmayer met 6-4 en 6-2 versloeg.