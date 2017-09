Sabam vraagt 443 euro voor muziek beluisteren op smartphone

Een installateur van alarmsystemen uit het Waalse Farciennes heeft van auteursrechtenvereniging Sabam een rekening van 443 euro gekregen. Bij een controle bleek namelijk dat een werknemer op zijn eigen smartphone naar muziek aan het luisteren was.

Dat meldt de nieuwsdienst van de RTBF. Emmanuel Yannikos , directeur van DSC Security, zegt dat een controleur van Sabam zich meldde aan het onthaal, om te controleren of er bij het doorschakelen van de telefoons geen wachtmuziek te horen was.

Dat was niet het geval, maar de controleur had wel gemerkt dat de secretaresse bij zijn binnenkomst via de luidspreker van haar smartphone naar klassieke muziek aan het luisteren was. Daarvoor besliste de Sabam-medewerker toch een vergoeding te vragen van alles bij elkaar dus 443 euro.

Yannikos vindt dat overdreven, temeer omdat het zelfs om een rechtenvrije zender gegaan zijn. Hij heeft een advocaat ingeschakeld.

Christophe Depreter, ceo van Sabam, wijst er op RTBF op dat de bron van de muziek er niet toe doet: als de muziek hoorbaar is door meer dan acht werknemers, dan moet bij Sabam een licentie aangevraagd worden.