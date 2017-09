Extra file door gebruik van smartphone aan stuur

Brussel - Even je smartphone gebruiken achter het stuur is niet alleen verboden, maar vertraagt ook het verkeer. Dat heeft mobiliteitsvereniging Touring berekent. Daarom vraagt de organisatie meer aandacht voor het smartphone-misbruik aan het stuur.

“Deze toenemende plaag is jaarlijks verantwoordelijk voor 30 doden en 2.500 gewonden op onze wegen. Bij ‘smartphonen’ aan het stuur is de kans op een ongeval 23 keer hoger", zegt Touring. "In 2016 werden 108.500 boetes uitgeschreven aan mensen die betrapt werden”. Dat is te weinig volgens Touring en sowieso 11% minder dan voorgaande jaren.

“Dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen voor de mobiliteit: op hun smartphone tokkelende chauffeurs doen ettelijke seconden verloren gaan aan een verkeerslicht wanneer dat op groen springt”.

Touring wil de weggebruiker blijven sensibiliseren. Daarom gaat de mobiliteitsvereniging actie voeren op de Autovrije Zondag in Brussel op zondag 17 september.