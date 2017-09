Er bestaat zoiets als 'kaasthee' en het schijnt nog lekker te zijn ook

Ooit van kaasthee gehoord? De kans is klein, al is het drankje wel flink aan populariteit aan het winnen en dat desondanks de op het eerste zicht wansmakelijk klinkende combinatie. Bovenop de koude thee komt er namelijk telkens een laagje opgeklopte kaas te liggen.

Eerst werd 'cheese tea' razend populair in Taiwan, en vervolgens gingen Singapore en Hongkong voor de bijl. Ondertussen heeft het drankje ook al de VS bereikt en het is er stilaan een trend aan het worden. Daar werd het onder meer in New York geïntroduceerd door Happy Lemon, een wereldwijde keten die vooral bubble tea serveert, en in Los Angeles door Little Fluffy Head Café dat zopas de deuren opende. Ook in Londen, de plaats waar ze thee nog het hoogst in het vaandel dragen, is de cheese tea aan een opmars bezig

Waaghalzen die zich al aan het drankje gewaagd hebben, omschrijven het als een soort van milkshake, maar dan gemaakt met thee in plaats van melk. De meesten onder hen zijn ook verbaasd over de combinatie met kaas die écht wel lijkt te werken. Er bestaan bovendien allerlei varianten met verschillende soorten thee, zoals pakweg matcha. Wie dat wil, kan zijn kaasthee trouwens afwerken met toppings zoals wat vers fruit.

See how the Little Fluffy Head team creates the mesmerizing swirls of cheese cream in one of our most popular drinks: The Camouflage. Een bericht gedeeld door Little Fluffy Head Cafe (@littlefluffyhead) op 12 Sep 2017 om 12:46 PDT