Waterfactuur wellicht opnieuw de hoogte in: hoeveel moet uw gemeente investeren in riolen?

Hasselt -

Om in orde te zijn met de Europese waterrichtlijn inzake zuiver oppervlakte- en grondwater zullen de 44 Limburgse gemeenten en intercommunale Infrax de komende tien jaar 660 miljoen moeten investeren in 1.099 nieuwe rioleringsprojecten. Voor heel Vlaanderen gaat het om 5,2 miljard euro in ruim 14.000 projecten. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij en Vlario, het kenniscentrum en overlegplatform van de Vlaamse afvalwater- en rioleringssector. “Naast middelen zijn de lange doorlooptijden om projecten te realiseren en een gebrek aan samenwerking tussen de verschillende partners vaak een probleem”, zegt Vlario-directeur Wendy Francken.