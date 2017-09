“Gedaan met sukkelen en morsen”

“Ik zag de mensen sukkelen”, vertelt Theo Willen. “Mensen met een motorische afwijking, maar ook gewoon senioren, hebben soms alle moeite om een confituurpotje, botervlootje of yoghurtpotje open te krijgen. Als vrijwilliger in het Jessa-revalidatiecentrum in Herk-de-Stad ben ik gaan zoeken naar een oplossing. Mijn houten prototype is uitgegroeid tot een mooi vormgegeven plateau. Handig om mee te nemen en intussen al op weg naar geriatrische afdelingen van het Jessaziekenhuis aan wie ik de patentrechten graag afstond.”