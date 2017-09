“Patiënten putten kracht uit samen zijn”

Het is zondag feest bij vzw Rozerood. De Limburgse vereniging voor kankerpatiënten en hun naasten viert in Kortessem haar vijfjarig bestaan met paella en flamenco. “In die vijf jaar zijn we uitgegroeid tot de Limburgse lotgenotenvereniging waar iedereen elkaar in een ongedwongen sfeer kan ontmoeten. Het grote verschil met andere organisaties is dat wij samen leuke activiteiten doen”, zegt voorzitster Anita Keupers (57) uit Alken.