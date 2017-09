Vrijdag heeft hogeschool PXL haar vernieuwde studentenrestaurant in Diepenbeek voorgesteld. “We zijn voortaan open van 7.30 tot 18 uur”, zegt hoofd catering Rudy Rampelberg. De drie campussen waar PXL een eigen keuken heeft, krijgen binnen de maand bovendien een automaat met gezonde maaltijden voor thuis. Daarvoor krijgt PXL voortaan geregeld goede raad van chef Roger van Damme, die verbaasd was over de kwaliteit die hij in Diepenbeek ontdekte.