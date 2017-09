Huwelijksverjaardag valt helemaal in het water

Linda Put en haar man Erik Maes wilden donderdag hun 33ste huwelijksverjaardag vieren. Maar toen ze de gordijnen van de keuken omhoog deden, zagen ze een wel erg onaangename verrassing. De tuin die ze onlangs helemaal hadden aangelegd, was volledig verwoest door everzwijnen. “Ik had me de dag wel anders voorgesteld.”