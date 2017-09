Beringen“Ik voel me niet meer thuis bij Open Vld”, zegt Meral Özcan (foto). “Ik wil met niemand ruzie, maar ik hou niet van het samenlevingsdiscours van Gwendolyn Rutten, soms lijkt Open Vld wel een onderafdeling van N-VA. De sociale en economische thema’s van Groen spreken mij beter aan. Dus stap ik over. En ja, ik ben ook ambitieus, ik zou heel graag in het Vlaams Parlement zitten.”