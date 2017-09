“Ze komen tot rust dankzij een slang”

bocholt Als de gasten niet naar de dierenboerderij kunnen gaan, komt de dierenboerderij naar de mensen. Mark Peeters en zijn mobiele dierenboerderij komen overal waar ze worden uitgenodigd. Braderies, schoolfeesten en zelfs in bejaardentehuizen. Bij elk bezoekje weten zijn dieren wel wat bij het publiek los te maken. Afgelopen woensdag nog tijdens de familiedag in het woonzorgcentrum De Visserij in Diepenbeek. “Een oudere man die vaak helemaal gespannen is, kwam tot rust dankzij een slang”, zegt ergotherapeut Julie Simon van het woonzorgcentrum.