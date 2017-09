Vijftig opleidingen vanaf 2018 tegelijk in school en bedrijf

BrusselVanaf september 2018 kan je vanaf je 15de voor zo’n 50 richtingen in beroeps en technisch onderwijs tegelijkertijd in school én in een bedrijf worden opgeleid. Dit schooljaar is in Heilig Hart Tessenderlo een proefproject gestart waarvoor leerlingen - na een sollicitatieronde - zijn geselecteerd. VTI Beringen had ook een goedgekeurd dossier, maar vond niet meteen geschikte bedrijven en geschikte leerlingen.