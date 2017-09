Nooit zo weinig doden op Limburgse wegen

HASSELTHet was nog nooit zo veilig op onze Limburgse wegen dan in de eerste helft van 2017. De eerste zes maanden van dit jaar stierven er in het Limburgse verkeer 14 mensen. Vorig jaar waren er dat in dezelfde periode nog 20, in 2010 zelfs nog 42. Ook het aantal letselongevallen op Limburgse wegen was in de eerste helft van dit jaar historisch laag: 1.387. Tien jaar geleden waren er dat nog 2.056. Wel opmerkelijk: het aantal ongevallen met vrachtwagens nam in de eerste zes maanden van 2017 dan weer fors toe, met liefst 20,3 procent. Wellicht is dat te verklaren doordat er ook beduidend meer vrachtverkeer is op de Limburgse wegen.