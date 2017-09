Werkloze 50-plussers houden nu nog wel hun pensioenrechten, maar straks misschien niet meer

BrusselHet pensioendossier blijft de federale regering verdelen, dat is gisteren nog maar eens duidelijk geworden. CD&V leest hetzelfde akkoord anders dan N-VA. Voor minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is het heel duidelijk: de pensioenopbouw voor werkloze 50-plussers blijft zoals die is. Maar voor Jan Jambon (N-VA) is er gewoon beslist om niet te beslissen en komt het dossier straks opnieuw op tafel.