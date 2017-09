Xandee trakteert op woensdag 20 september op smoutebollen

Hasselt-Centrum

Hasselt - Vanaf nu zaterdag 16 september tot en met zondag 24 september, kan je in de ruime omgeving van het Kolonel Dusartplein opnieuw terecht voor Hasselt Kermis

Eén van de grootste kermissen van ons land, verwelkomt op woensdag 20 september de sympathieke zangeres Xandee, die paarse!! Zingpaleis-smoutebollen komt bakken en uitdelen aan al wie dat wil! Anderhalf jaar geleden stond het leven van Sandy Boets (Xandee’s echte naam) bijna stil, toen een hartoperatie mislukte en de gewezen Touch of Joy-zangeres in een diepe coma belandde. In een Hasselts ziekenhuis vocht ze moedig voor haar leven, met succes. In mei 2017 maakte een herstellende Xandee opnieuw haar opwachting op televisie en was ze te gast bij Van Gils & Gasten, waar ze haar aangrijpende verhaal deed. Ze zong voor het eerst ‘1 Life’, het liedje waarmee ze in 2004 ons land vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. Ondertussen verloopt haar herstel voorspoedig en kijkt ze vooral uit naar zaterdag 25 november. Op uitnodiging van gastheren De Romeo’s, is ze die dag te gast op Het Zingpaleis, dat opnieuw plaatsvindt in de Hasseltse Ethias Arena. Samen met Sandra Kim, Liliane Saint-Pierre en Katrina van Katrina & The Waves, geeft Xandee als gastartieste mee invulling aan Het Zingpaleis Songfestival-thema. Voor ze opnieuw haar opwachting maakt op het podium als zangeres, komt Xandee op woensdag 20 september naar Hasselt Kermis. Tussen 19.00 en 20.00 uur trakteert ze op paarse Zingpaleis-smoutebollen, die ze gratis uitdeelt aan het smoutebollenkraam van Meirisonne. “Paarse smoutebollen, omdat paars dit jaar de kleur is van Het Zingpaleis. Iedereen die komt mag iets paars aandoen. Ik heb de smoutebollen niet voorgeproefd, maar de mensen van Meirisonne hebben een massa culinaire ervaring en hebben mij nu al overtuigd dat ze lekker gaan zijn. Het is de eerste keer dat ik mag trakteren op de kermis. Iedereen die van plan was om naar Hasselt Kermis te komen, moet dat vooral doen, aanstaande woensdag 20 september. Ik bak zelf de smoutebollen, deel ze uit én wie goesting heeft, mag met mij meezingen aan mijn kraam”, zegt Xandee enthousiast. Een gratis paarse Zingpaleis-smoutebol proeven? Dat kan, op woensdag 20 september tussen 19.00 en 20.00 uur, aan het smoutebollenkraam van Meirisonne op Hasselt Kermis. Xandee deelt de smoutebollen uit. Na afloop is de zangeres ook nog te gast bij de Diepenbeekse radio VRD voor een interview. Het Zingpaleis 2017 vindt plaats op zaterdag 25 november in de Hasseltse Ethias Arena. Gastheren De Romeo’s verwelkomen op hun Songfestival-editie gastartiesten Liliane Saint-Pierre, Sandra Kim, Xandee en Katrina van Katrina & The Waves. Tickets en info op www.hetzingpaleis.be