VIDEO. Vliegtuigje met Limburgse piloot maakt noodlanding in buurt van Sportpaleis: “Snel locatie gezocht”

Antwerpen / Hechtel-Eksel - Een vliegtuigje heeft vrijdagnamiddag een noodlanding moeten maken in Park Spoor Oost in Borgerhout, niet ver van het Antwerpse Sportpaleis. De ervaren piloot Vincent Carpentier (51) uit Hechtel wist het toestel - een historische replica - zonder brokken of gewonden neer te zetten.

Carpentier was met het vliegtuigje onderweg naar Brasschaat, waar dit weekend het Flying Festival plaatsvindt op het terrein van de lokale motorvliegclub. “Onderweg begon de motor te sputteren”, vertelt hij. “Een herstart was onmogelijk, dus heb ik naar een geschikte locatie gezocht om een noodlanding te maken. Gelukkig had ik die wel snel gevonden.”

Het bewuste vliegtuig is onderdeel van de collectie van het museum Stampe & Vertongen op de luchthaven van Deurne. Het gaat om een replica - gebouwd in de jaren zeventig - van een Nieuport 28 uit de Eerste Wereldoorlog.

“Op zich is het nog een jonge motor met weinig uren”, zegt Carpentier. “Het vliegtuig heeft altijd in het museum gestaan en is prima onderhouden. Het kreeg nog niet zo lang geleden een volledig onderhoud en was technisch gekeurd. Wat er juist is misgegaan, zullen we nu moeten uitzoeken.”

Zeer ervaren piloot

Dat Vincent Carpentier, uit Hechtel, het vliegtuigje zonder brokken wist neer te zetten, is niet geheel toevallig. De man is beroepspiloot op lijnvluchten en was in het verleden instructeur voor de F-16-piloten van de luchtmacht. Carpentier: “Net om deze reden vliegen we nooit boven de stad: daar is het een stuk moeilijker om een plaats voor een noodlanding te vinden. En als het toch moet, dan vliegen we zeer hoog, zodat we nog een tijdje kunnen zweven.”

Uit voorzorg kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse.