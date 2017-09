Club Brugge opnieuw op kop na makkelijke zege tegen KV Mechelen

Club Brugge staat opnieuw aan de leiding van de Jupiler Pro League na een verdiende 2-0 zege tegen KV Mechelen. De West-Vlamingen tellen nu 18 op 21 punten, maar kunnen zaterdag nog voorbij gestoken worden door Charleroi, dat dan Waasland-Beveren ontvangt. Volgende week zondag staat er dan Charleroi - Club Brugge op het programma. KV Mechelen blijft zonder zege dit seizoen onderin hangen

Club Brugge leed vorige week zaterdag zijn eerste nederlaag van het seizoen, maar trainer Ivan Leko gaf tegen KV Mechelen toch het vertrouwen aan dezelfde elf die met 2-1 in Moeskroen verloren. Dat betekende dat voorin Wesley Moraes en Abdoulay Diaby de voorkeur kregen op Dennis, Vossen en Refaelov. Ook de Nederlandse aanwinst Jordy Clasie begon op de bank. Door de schorsing van Rherras moest KV Mechelencoach Yannick Ferrera achterin op zoek naar oplossingen. Tim Matthys schoof een rij naar achter om als offensieve rechtsback in te spelen, op de linkerkant kwam Claes in de ploeg.

De thuisploeg begon aanvallend aan de partij en zag die offensieve wil bij de eerste deftige aanval beloond. Decarli stuurde Ruud Vormer mooi diep in de rechterhoek. De Nederlander bracht de bal met een gelukje voor tot bij Wesley, die tussen vier Mechelenspelers het openingsdoelpunt binnenschoot: 1-0.

Een droomstart voor Club, dat nadien wel vergat om het gaspedaal verder in te duwen. En zo duurde het tot het halfuur vooraleer de West-Vlamingen nog eens echt gevaarlijk konden worden. Op een vrije trap van Vormer knikte Brandon Mechele op de binnenkant van de Mechelse paal. Even later werd een doelpunt van Diaby terecht afgekeurd voor een duwfout. Uitstel van executie want vijf minuten daarna pegelde Dion Cools de 2-0 via een verdedigend been binnen. Tussendoor pakte doelman Horvath uit met twee knappe saves op twee al even fraaie Mechelse schoten: Ganvoula en Schoofs zagen hun poging gekeerd door de Brugse keeper. Club mocht met een geruststellende voorsprong de rust in.

De tweede helft in het Jan Breydelstadion was niet veel soeps. Veel dreigende momenten, dat wel. De aanvallers aan beide kanten bleken echter meestal te egoïstisch om hun ploegmaat een doelpuntje te gunnen. Zo hadden Diaby en Limbombe minstens één assist achter hun naam kunnen krijgen, maar verkozen ze eigen succes boven een vrijstaande ploegmakker.

Leko haalde uiteindelijk Diaby (voor Dennis) en Wesley (voor Vossen) naar de kant en gunde ook Jordy Clasie nog een kort debuut voor eigen volk, maar ook het vizier van de nieuwkomers stond niet op scherp. Vooral Dennis was in hetzelfde zelfzuchtige bedje ziek als Diaby. In een aangenaam slot verdiende KV Mechelen minstens ook een goaltje, maar Horvath maakte zijn blunder in Moeskroen goed met een clean sheet op vrijdagavond.

Club Brugge op kop met 18 op 21. Al kan Charleroi zaterdag opnieuw over Club wippen als het thuis wint van Waasland-Beveren. Volgende week zondag is er dan de clash Charleroi - Club. Voor KV Mechelen is het een seizoensbegin in mineur. Na zeven matchen heeft Malinwa nog geen enkele keer gewonnen. Met 4 op 21 blijft het in de kelder van de rangschikking hangen.