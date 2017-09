BINGETIP. ‘Bojack Horseman’: Hinniken om een depressief paard

Het meest menselijke personage op uw televisietoestel bestaat volledig uit getekend paardenvlees. Bojack Horseman (Will Arnett) heet die schurftige hengst, het hoofdpersonage van de gelijknamige animatieserie op Netflix. Bojack is een gevallen televisiester uit de jaren ‘90 die na zijn rol in sitcom ‘Horsin’ Around’ vooral teert op zijn vroegere bekendheid. Zijn dagen in Hollywoo (de D werd halverwege seizoen één uit het beroemde Hollywoodbord gestolen en nooit teruggeplaatst) vult het zwartgallige paard met sloten alcohol, kilo’s drugs en foute onenightstands. Hadden we al verteld dat Hollywoo bevolkt wordt door mensen én pratende dieren, die ondanks hun alledaagse bezigheden nog steeds dierlijke trekjes vertonen? Zo staat er op het bureau van Princess Carolyn, zijn kattige agent, een krabpaal te blinken. Een van de vele heerlijk subtiele knipoogjes naar het dierenrijk.

Seizoen vier, dat sinds vorige week vrijdag te bingen valt, breit voort op Bojacks capriolen uit eerdere seizoenen. Wie het hele verhaal mee wil krijgen, begint dus best vooraan. Dat gezegd zijnde, blijkt dit seizoen het beste tot nu: waar er eerst nog aandacht is voor de verkiezingscampagne van hondstrouwe vriend en liefdesrivaal Mr. Peanutbutter - een vrolijk kwispelende hond die op zijn Trumps gouverneur van Californië dreigt te worden -, sleurt de plotse verschijning van zijn biologische dochter Bojack verder in zijn depressie en probeert hij steeds harder toevlucht te zoeken in zijn lege bestaan.

We bekennen: door een serie als ‘Bojack Horseman’ geraak je niet op een drafje. De animatie is vaak duizelingwekkend, en de eindeloze persiflages op de even hersenloze als aandachtsgeile inwoners van Hollywood vereisen een stevige dossierkennis van de popcultuur.

Dat u zelfs dan nog ‘Bojack’ een kans moet geven, is helemaal de verdienste van de egocentrische paardenkop van dienst. Of eerder: diens ijdele pogingen om zijn pikzwarte depressie het hoofd te bieden. Heftige thema’s voor een serie met een geanimeerd paard, maar we hebben zelden zo treffende én hilarische televisie over zo’n gevoelig onderwerp gezien.

‘Bojack Horseman’ seizoen 4, nu te zien op Netflix.