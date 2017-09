"Er zijn gegarandeerd Atmoz-baby’s geboren"

Hasselt - Een brand betekende afgelopen week het definitieve einde voor de legendarische discotheek de Ritz aan de Hasseltse Kanaalkom. Het gebouw zou sowieso later tegen de vlakte gaan, maar nu zal die procedure worden versneld. Uit de hoop smeulende as blijven alleen nog herinneringen over. Iedereen heeft wel een persoonlijk verhaal over de Ritz. Uw reporter bijt de spits af.

Het was begin jaren 90. De Ritz was toen dé concertzaal in de buurt voor een jonge, alternatieve rockband als de onze. En dus kwam de heuglijke dag dat we werden geboekt. In de eerste versie van ...