ANALYSE. De coaches bepalen derby: “Wie heeft lef, wie een ei in de broek?”

Het zal zaterdagavond weer stuiven op Stayen. Dat beseffen onze drie huisanalisten maar al te goed. Wij brachten hen aan de vooravond van de Limburgse derby samen om vooruit te blikken op de strijd tussen aartsrivalen STVV en KRC Genk. Volgens Marc Hendrikx hebben de coaches de sleutel van de match in handen: “Zij bepalen wie er met lef zal voetballen en wie met een ei in de broek.” Wilfried Van Moer gelooft niet dat een tactische richtlijn de doorslag zal geven: “Het moet op ‘de plein’ gebeuren, de praatjes van de trainer gaan bij spelers het ene oor in en het andere weer uit.” Stef Wijnants kent de matchwinnaar al, Yohan Boli: “Boli is zo een straffe, onnavolgbare spits. Hij kan de derby beslissen.”