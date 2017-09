MNM-presentator Tom De Cock wil de stoffen zakdoek weer hip maken

Radiopresentator Tom De Cock en vier jeugdvrienden hebben iets met stoffen zakdoeken. Ze vinden de stukjes textiel heerlijk traditioneel en willen ze weer hip maken. Daarom hebben ze dankzij crowdfunding een eigen collectie gemaakt met de naam Huff & Puff pocketwear.

Het idee voor een collectie zakdoeken ontstond een tijdje geleden toen Tom met zijn vrienden op skivakantie was. “In de winkel vind je enkel zakdoeken met prints van dertig jaar geleden”, zegt een makker van de presentator in een het officiële promofilmpje. Samen willen ze iets aan die oubolligheid doen.

Niet oubollig

Dus trok het vijftal op onderzoek uit in de textielindustrie - inclusief beurzen, drukworkshops en naaicursussen - om de zakdoeken te maken. Het resultaat na twee jaar research? Afgelopen dinsdag lanceerden de vrienden een crowdfundingcampagne voor hun label Huff & Puf. Goed nieuws: momenteel is de 15.000 euro die nodig was om een eerste lijn te produceren al met 2.574 euro overschreden.

Beste zakdoeken ter wereld

De lijn zal bestaan uit zakdoeken met coole prints en klinkende namen zoals The Monk en The Fruitcake. Alles exemplaren worden gemaakt van het lyocell, een ecologisch verantwoorde vezel die voortkomt uit eucalyptusbomen en veel vocht absorbeert. Ze zullen worden vervaardigd in Wevelgem, meer bepaald in het oudste naaiatelier van Vlaanderen. “We willen de beste zakdoek ter wereld maken”, zegt De Cock.

Cadeautje

Geïnteresseerden met een loopneus kunnen de zakdoeken (nog) niet bestellen in een webshop, maar vanaf een bijdrage van 25 euro aan het crowdfundingproject, krijg je een pakketje van twee zakdoeken opgestuurd als bedanking.