Zo draag je dé trendschoen van het najaar: de mocassin

Een schoen die perfect geschikt is voor dit seizoen? Dat is de mocassin! Niet te warm, niet te fris en toch enorm stijlvol. Wij geven je alvast drie verschillende styling-ideeën!

Casual chic met jeans

De mocassin, aka de herfstige musthave in schoenenland, kan je gerust casual stijlen. Een skinny jeans met opgerolde pijpen en basic wit hemdje laat je opvallende loafers volledig tot hun recht komen.

Laid-back met een chino

De mocassin is zo populair door zijn veelzijdigheid. Een paar in een neutrale kleur past perfect bij een chino. Mocassins zijn een klassiek schoeisel, dus geef je look een laid-back toets met een Bretoens streepje of kabeltrui!

Mocassin saai? Ga voor een stijlbreuk!

Wie denkt dat je mocassins enkel met een broek kan combineren, heeft het mis. Een loafer maakt je benen slanker, dus show some leg met een koker-of plissérok. Maak je outfit af met een sportieve sweater of leren jasje. Een mocassin saai? Niet met een stijlclash!

Tip: draag een sokje dat speciaal gemaakt is voor instappers. Een blote enkel is veel eleganter dan een dikke Noorse sok. Te koud? Kies dan voor een fijn glittersokje!