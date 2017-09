Bestuur AA Gent spreekt vertrouwen in coach Hein Vanhaezebrouck uit

AA Gent mag het seizoen dan wel op een valse noot gestart zijn, van een crisis is er bij Gent geen sprake. Voorzitter Ivan De Witte bevestigde op de clubwebsite dat de Buffalo’s het vertrouwen blijven behouden in hun coach Hein Vanhaezebrouck. “We blijven achter onze trainer staan, ongeacht het resultaat van aanstaande zondag (tegen KV Oostende, red.)”, klinkt het op hun site. Hein Vanhaezebrouck kwam op zijn persconferentie terug op de mindere start: “We hebben last van de wet van Murphy.”

“Beste supporters, het is niet mijn gewoonte om te reageren op wat verschijnt in de media, maar vandaag wil ik dat wel doen naar aanleiding van bepaalde opinies die gepubliceerd werden”, begint Gent-voorzitter Ivan De Witte een open brief op de clubwebsite van de Buffalo’s. “Ik heb goed geluisterd naar de meerderheid van onze supporters, naar onze spelers en naar onze bestuursleden en ik bevestig nogmaals dat we achter onze trainer blijven staan ongeacht het resultaat van aanstaande zondag.”

“De doelstellingen van de club liggen op langere termijn zoals we ook de voorbije drie jaar hebben bewezen. Daarom wenst de club niet van de ene speeldag naar de andere geassocieerd te worden met een crisissfeer”, klinkt het. De positie van Hein Vanhaezebrouck bij de Buffalo’s ligt dus niet onder vuur.

“Last van Murphy”

Gent begon het seizoen met 3 op 18 en werd in de Europa League uitgeschakeld door het Oostenrijkse Altach. Hein Vanhaezebrouck weet dat er dus moet gewonnen worden op het veld van KV Oostende, maar stelt dat Gent toch ook al veel pech kende dit seizoensbegin. “We hebben last van de wet van Murphy. Andere clubs maken ook fouten, maar wij betalen de onze altijd cash”, aldus Vanhaezebrouck op vrijdag.

“Dat kunnen we alleen verhelpen door nóg meer focus en nóg scherper te verdedigen. Ook op stilstaande fases. Het is aan de groep om te bewijzen dat we 90 of zelfs 95 minuten scherp kunnen zijn. Maar ik zie goeie tekenen op training. Nu moeten we tonen dat we die paar extra procenten die toppers altijd brengen, elke wedstrijd kunnen brengen.”

En ja, dat geldt ook voor de coach zelf, zo gaf Hein Vanhaezebrouck aan. “Maar ik kan iedereen garanderen dat we hier de laatste tijd meer uren dan ooit draaien. Ik trek me niets aan van het feit dat er zogezegd een hakbijl boven mijn hoofd hangt. Ik voel me nog jong, maar om me daar zorgen over te maken ben ik te oud. Ik sta niet met de rug tegen de muur, neen.”

“Druk op de coach verlichten”

Ook Brecht Dejaegere vindt dat Gent vooral veel tegenslag kende. “Na een eindfase als tegen Genk ben je natuurlijk gefrustreerd. We hebben allemaal al hard gewerkt en dat komt dan hard aan. Na zo’n match is het tijd voor zelfevaluatie en zelfrelativering.”

“Maar die tegengoals op het einde moeten er nu echt wel uit. Het is dan ook wel eens nodig om met de vuist op tafel te slaan. Ik heb dat deze week dan ook gedaan op training toen een van de jonge gasten niet scherp genoeg trainde. Iedereen moet zich zeer bewust zijn van de ernst, ook op training. Er komt veel druk op de coach en die willen wij ook verlichten. We hebben samen al zoveel bereikt.”

“Gelukkig blijft de trainer heel rustig. Zo komt er geen stress in de groep, hij houdt de druk goed weg. We werken allemaal naar hetzelfde doel, hopelijk worden we nu ook eens beloond”, aldus Dejaegere.