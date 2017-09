George Clooney geeft toe dat hij tegenwoordig elke dag huilt

George Clooney is wat vermagerd en wordt de laatste tijd iets vaker gefotografeerd met donkere kringen onder de ogen, en daar heeft de geboorte van de tweeling alles mee te maken. "Ik ben echt moe", geeft de acteur op het Toronto Film Festival toe. George Clooney was er voor het eerst op stap zonder Amal en de tweeling.

Daily Mail schrijft hoe de acteur enkele journalisten een foto van de tweeling op zijn smartphone laat zien. George Clooney is op het filmfestival van Toronto voor de promotie van zijn nieuwe film 'Suburbicon' en is voor het eerst op stap zonder de tweeling. "Amal stuurde me deze foto vanmorgen vanuit LA", vertelt de acteur aan Daily Mail. "Alexander is bijna dubbel zo groot en dik als Ella. Hij is groot, eet zo graag, en Ella is gewoon zo'n klein, fijn, prachtig meisje. Ze lijkt echt op haar mama."

"De tweeling huilt bijna nooit", vertelt de acteur. "Ik huil meer dan hen. Omdat ik zo moe ben, zou ik vier keer per dag kunnen huilen. Ik ben er wel van geschrokken hoe ingewikkeld een tweeling is. Het is niet alleen twee keer zoveel werk, het is veel meer dan dat."

Toch is het vooral Amal die de zorg voor de kinderen op zich neemt. Ze geeft nog borstvoeding en "mijn taak beperkt zich momenteel tot eens een flesje tussendoor", geeft Clooney toe aan Daily Mail. "Ik heb zoveel bewondering voor mijn vrouw. Hoe ze het allemaal doet, met soms maar twee uur slaap tussen de borstvoedingssessies door."

George Clooney is helemaal in de ban van zijn kinderen. "Zelfs hier in Toronto mis ik ze enorm. Ik kijk ernaar om ze op te voeden. En ik wil dat ze heel goed beseffen dat ze goede kansen gekregen hebben van bij de geboorte en dat dat voor kinderen die in Syrië geboren worden, helemaal niet zo is."