Londens metrostation gesloten na ontploffing: “Meerdere mensen met brandwonden in aangezicht”

Londense pendelaars zijn vrijdagochtend opgeschrikt door een explosie in de metro. Heel wat passagiers raakten gewond, de politie is massaal ter plaatse aan het metrostation Parsons Green.

Volgens eerste berichten gaat het om een witte emmer in een supermarktzak die ontploft zou zijn in een metrotoestel ter hoogte van het station Parsons Green in het zuidwesten van Londen. Meerdere mensen liepen daarbij brandwonden op in het gezicht. Volgens een getuige leek het of “een vuurbal door het treinstel vloog.”

De Britse krant Metro vond een getuige die een “grote vlam” gezien had en zei dat mensen meteen begonnen te roepen dat er een bom afgegaan was. De politie werd opgeroepen rond 8u20 lokale tijd.

De Britse spoorwegpolitie laat weten dat ze ter plaatse zijn en dat het station voorlopig gesloten is. Ook de Metropolitan Police is ter plaatse maar kan nog geen extra informatie vrijgeven.

Na de ontploffing liepen mensen in paniek de trein uit, maar ze werden aanvankelijk verteld het station niet te verlaten. Toen de politie ter plaatse was, is meteen een evacuatie begonnen.

De metrolijn is onderbroken tussen Earls Court en Wembledon voor de veiligheid, laat een woordvoerder weten.

We're aware of an incident at #ParsonsGreen station. Officers are at the scene. The station is closed. More information as we get it. — BTP (@BTP) 15 september 2017

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) 15 september 2017

Foto: REUTERS