In de Versuz stelde Hubo Limburg United donderdagavond zijn ploeg voor aan zijn businesspartners. Uiteraard passeerden de spelers één voor één op het podium en zorgden de cheerleaders voor een gesmaakt intermezzo tussen de verschillende presentaties door. De club pakt dit seizoen uit met een paar nieuwigheden.

Zo lanceert United binnenkort als eerste club in de EuroMillions League een app voor de smartphone. Binnenkort kunnen de fans ook online tickets kopen en via United TV zullen interviews met spelers, partners, supporters, enz... te zien zijn op de website. Geert Kenis komt het Business Comunity-team versterken. Een nieuweling in de medische staf is bewegingsanalist Eddy Mellaerts die ook werkt voor Anderlecht, het team Borlée en de nationale turnploeg.

Melco Ieper is de tegenstander van Limburg United in de 1/8ste finales van de Beker van België. De wedstrijd gaat door op woensdag 4 oktober om 20.00 uur.

Competitiestart uitgesteld?

Overigens is de kans groot dat de eerste competitiematch op zondag 24 september in en tegen Antwerp Giants uitgesteld wordt. De Sinjoren spelen dinsdag 19/9 en donderdag 21/9 in Europa tegen het Zweedse Lulea. Als de Giants zich plaatsen voor de volgende ronde, moeten ze op zondag opnieuw aan de bak tegen Nizhny Novgorod.