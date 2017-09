Dilsenaar Jacky Mathijssen tekent bij Griekse eersteklasser

Jacky Mathijssen (54) tekent in principe vandaag een contract als hoofdcoach van de Griekse eersteklasser Larissa. De club staat voorlaatste in het klassement en is vooral bekend om zijn impulsieve voorzitter Alexis Kougias. De Griekse advocaat versleet het laatste jaar vier coaches en rijgt de incidenten aan elkaar. Zo ontsloeg hij ooit een doelman na een slechte match en ging hij op de vuist met een speler van de tegenpartij.

Na een dag onderhandelen in Griekenland besliste Mathijssen de uitdaging aan te gaan. In het seizoen 2013-2014 was de Dilsenaar ook al aan de slag in Griekenland. Toen in tweede klasse bij Fostiras FC. “Griekenland is een van de mooiste landen waar ik ooit ben geweest. Veel beter kon ik toen niet zitten met mijn gezin.”