Parket in Nederlands Limburg door het stof voor oppakken persfotograaf

Het parket in Nederlands Limburg heeft excuses aangeboden aan persfotograaf Chris Keulen en de hoofdredactie van de krant NRC. Keulen werd zondag opgepakt omdat hij weigerde foto’s af te geven aan de politie. Hij maakte toen in de zuidoostelijke Nederlandse provincie een reportage over geluidsoverlast van NAVO-vliegtuigen.

Keulen maakte foto’s van een handgemeen tussen een lokale actievoerder en een Amerikaanse soldaat in burgerkleding. De politie hield hem ruim twee uur vast in een cel en nam zijn geheugenkaart in beslag.

Het arrondissementsparket Limburg laat donderdagavond weten dat alleen beelden van journalisten in beslag kunnen worden genomen na een rechterlijk bevel en bij bijzondere omstandigheden. Daarvan was nu geen sprake.

Daarom heeft de waarnemende procureur excuses aangeboden aan Keulen en de hoofdredacteur van NRC, de Belg Peter Vandermeersch.