Proces over steekpartij in Herk-de Stad wordt in maart gevoerd

Herk-de-Stad - Het hof van beroep in Antwerpen behandelt op 8 maart 2018 de zaak van Alain B. uit Kortenberg, die drie jaar geleden zijn ex-vrouw en haar zus had neergestoken. In eerste aanleg had hij twaalf jaar cel gekregen, terwijl het openbaar ministerie slechts vier jaar voorwaardelijk had gevorderd.

Alain B. was op 4 november 2014 naar het huis van zijn ex-vrouw aan de Tichelstraat in Herk-de-Stad gegaan. Na een zoveelste ruzie waren zijn stoppen doorgeslagen en was hij zijn ex en haar zus te lijf gegaan met een mes. Zijn ex-vrouw kreeg zeven messteken, de meeste belandden in haar rug. Hij probeerde ook haar keel over te snijden. Haar zus kreeg een messteek in de borst en de halsslagader. Zij was net op dat ogenblik met een vriendin aan het bellen, die de hulpdiensten verwittigde. Het leven van beide vrouwen kon gered worden.

Alain B. werd vervolgd voor dubbele moordpoging, maar de rechter in eerste aanleg vond de voorbedachtheid niet bewezen en herkwalificeerde de feiten naar dubbele poging doodslag. Hij kreeg wel een flink zwaardere straf dan gevorderd werd en besloot in beroep te gaan. Donderdag werden conclusietermijnen afgesproken en werd een datum geprikt voor de behandeling van de zaak.