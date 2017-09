Rubber, leder en nieuw talent: dit was de modeweek van New York

De modeweek in New York is afgelopen, maar heeft zoals elk half jaar weer een grote indruk nagelaten. Er waren kleren die een gedurfde lente voorspellen, veel celebs die gewillig poseerden voor de camera, nieuwe gezichten op de catwalk en grappige momenten. Een overzicht.

Waterproof

Als er één ding is waar je in de lente van op aan zal kunnen, is dat de hipste mode waterproof is. Van kleurrijk leder tot aansluitende creaties in rubber: de materialen zijn pure fashion, dus de soms foute seksuele connotatie valt komend voorjaar helemaal weg. En zit er niet mee in als je wil combineren, want ook dat is oké.

Calvin Klein / Ralph Lauren / Fenty / Public School en

Sexy in satijn

Opvallend veel ontwerpers kiezen in hun nieuwe collecties voor shiny satijn. Een paar seizoenen was het satijnen pak het van het, nu reikt de trend nog verder. Denk aan blouses met western-accent zoals bij Calvin Klein of sensuele jurken zoals topmodel Irina Shayk met veel schwung toonde bij Philipp Plein.

Nieuwe, veelbelovende gezichten

Kendall Jenner, Gigi Hadid en haar zus Bella zijn nog steeds veelgevraagde modellen in de branche, maar na enkele jaren aan de top horen ze al bij de anciens. Hét nieuwste, aanstormende talent? Kaia Gerber, dochter van voormalig supermodel Cindy Crawford. Tijdens haar eerste modeweek mocht de 16-jarige, bloedmooie meid al meteen meelopen in de grootste shows. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse Remington Williams, die tien dagen geleden nog gewoon serveerster was.

Alexander Wang / Marc Jacobs / Coach / SIES Marjan

Haha-momenten

De modeweken staan ook garant voor enkele grappige slash gênante momenten. Tijdens het Anna Sui-defilé verloor Gigi Hadid haar schoen, een voorval dat ze professioneel oploste door verder te stappen op de toppen van haar tenen. Het Berlijnse label Namillia toonde kleren in het teken van... de vagina. Zangeres en ontwerpster Rihanna wordt dan weer lichtjes uitgelachen omdat ze flipflops en hoge hakken heeft samengevoegd.

Anna Sui / Namilia / Fenty

Celebs à volonté

Op de eerste rijen zat er veel schoon volk, maar de celebs waren en masse aanwezig voor de show van Michael Kors. Actrices Nicole Kidman, Naomi Watts en Catherine Zeta-Jones vormden een gezellig kliekje. Een opvallende schone kreeg ook een uitnodiging: de Franse Thylane Blondeau, die sinds haar zesde ‘het mooiste meisje ter wereld’ wordt genoemd. Ook bij landgenoot Calvin Klein was de bekende opkomst groot. Onder meer Anna Wintour, Lupita Nyong’o, Paris Jackson en Jake Gyllenhaal zaten front row.

Michael Kors / Calvin Klein /

Ode aan de echte vrouw

Een van de topmomenten tijdens de New Yorkse modeweek kwam al vroeg. Label Chromat stuurde vrouwen met verschillende lichaamsbouw en diverse culturele achtergronden in de nieuwste badmode op de catwalk. Diversiteit die met veel enthousiasme werd onthaald.

Chromat

Waar is Kanye?

De modewereld was de laatste week in de ban van Kanye West. Niet door zijn show, want die was er - in tegenstelling tot andere jaren - niet. Het gonst van de geruchten dat de rapper, ontwerper en man van Kim Kardasian zijn defilé op het allerlaatste moment heeft afgeblazen zonder reden. Maar uit zijn entourage weerklinkt dat er hij gewoon geen show had gepland.