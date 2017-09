Zware avondspits door regen en ongevallen: al 300 km file rond Antwerpen en Brussel

Het is een echte regenspits aan het worden. Door de felle buien en enkele ongevallen op cruciale plekken, staat al 300 km file in België. In Antwerpen is een ongeval op het Knooppunt Haven de boosdoener: de hele snelweg richting Tijsmans- en Liefkenshoektunnel is er versperd.

Ter hoogte van Stabroek, op de aansluiting van de A12 naar de R2 (Tijsmanstunnel/Liefkenshoektunnel) zijn rond 15u twee vrachtwagens beginnen slippen in het hevige regenweer. Het verkeer kon niet meer passeren richting haven en Linkeroever.

De eerste vrachtwagen ging na zijn slippartij door een vangrail, en de dieperik in. De oplegger stak nog boven de grond uit, de cabine schoof meters naar beneden. De tweede vrachtwagen ging door een remmanoeuvre in schaar en versperde mee de rijbaan. Geen van de chauffeurs raakte gewond. Er kwamen drie takelwagens aan te pas om de mastodonten weer weg te krijgen.

Om het verkeer toch richting Liefkenshoektunnel te loodsen, is een omleiding voorzien via de uitrit Stabroek, waar het rond dit uur sowieso al heel druk is. Het verkeer kan daar de A12 verlaten, en meteen weer op richting Tijsmanstunnel.

Er waren ook kleinere ongevallen ter hoogte van Sint-Job richting Antwerpen (E19), Lummen richting Luik (E313) en de Leonardtunnel in Brussel. Ook op het knooppunt Merelbeke op de aansluiting naar de E40 was één rijstrook versperd na een ongeval.