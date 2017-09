Isco tekent nieuwe contract bij Real Madrid en heeft nu een gigantische uitkoopclausule

Isco heeft zijn contract bij Real Madrid donderdag verlengd tot 2022. De Koninklijke heeft in de nieuwe verbintenis, om potentiële kopers af te schrikken, een uitkoopclausule van liefst 700 miljoen euro opgenomen, zo weten Spaanse media.

De 25-jarige stijlrijke Spaanse spelmaker wordt daarmee de speler met de op twee na grootste uitkoopclausule in de voetbalwereld. Enkel ploegmaats Karim Benzema en Cristiano Ronaldo moeten nog meer kosten, namelijk 1 miljard euro.

Isco is sinds vorig seizoen niet meer weg te denken uit het elftal van Zinédine Zidane. Hij had dan ook een groot aandeel in de landstitel en de Champions League-overwinning van Real.

Het vorige contract van Isco liep in de zomer van 2018 af. Woensdag verlengde Real ook al het contract van linkerflank Marcelo tot 2022.