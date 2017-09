Een stage verpleegkunde in Afrika?

Genk - Momenteel is er een delegatie uit Francistown in Genk. Eén van de punten van overleg is de studentenuitwisseling verpleegkunde tussen enerzijds HBO5 Verpleegkunde en UCLL verpleeg- en vroedkunde in Genk en anderzijds het Institute of Health Sciences in Francistown.

Tussen de steden Genk en Francistown in het Afrikaanse Botswana bestaat er sinds 2004 een 'Stedenband'. Wijkwerking, jeugd, onderwijs, jeugd en opvoeding zijn vaste thema's in deze 'twinning', maar in de loop der jaren kwamen ook afvalbehandeling en sociale huisvesting in de kijker.

In 2014 werd een nieuwe overeenkomst afgesloten die loopt tot 2019 en die dus nu halfweg is. Een geschikt moment om een stand van zaken op te maken. Dat gebeurt dan ook tijdens een bezoek van de delegatie uit Francistown.

Gedurende al die jaren was er een bijzonder succesvolle samenwerking op vlak van de gezondheidszorg, met gezondheidsinstellingen en onderwijspartners uit beide steden.

Bovendien is er sinds 2008 een studentenuitwisseling tussen het Institute of Health Sciences in Francistown en de HBO5-verpleegopleiding in Genk waarbij Genkse studenten verpleegkunde een stage lopen in Francistown en omgekeerd. Dit is voor allen een héél verrijkende ervaring die een extra boost kreeg in 2016. Toen verhuisden de hogeschoolopleidingen verpleeg- en vroedkunde van de UCLL naar de Liza-campus aan het Ziekenuis Oost-Limburg (ZOL). Ook zij nemen nu voluit deel dit uitwisselings- enstageproject in de geest van hun 'Moving Minds'-gedachte.

Tijdens het huidige werkbezoek bezocht de delegatie niet alleen de supermoderne leslokalen op de Liza-campus, maar ging men ook na of een gemeenschappelijk project rond diabetes kon opgezet worden. Geert Swartenbroekx, de bevoegde schepen, is alleszins enthousiast over de samenwerking. (foto's Maarten Thijs)