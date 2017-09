Wat is de Villardell?

Centrum

Genk - Achter de Sint-Martinuskerk aan de windmolenrotonde verrijst een bouwwerk dat, eens klaar, 84 nieuwbouwappartementen zal tellen evenals een semipublieke parking. De werken vingen een jaartje geleden aan, maar ze zijn zo omvangrijk dat ze nog wel een jaartje zullen duren. Het project krijgt een op het eerste gezicht bijzonder merkwaardige naam, De Villardell. Reden genoeg om het eens uit te pluizen...

En inderdaad. De Villardell heeft meer dan één link met Genk. Villardell is immers de naam van een legendarisch zwaard uit de geschiedenis van Catalonië, dat door Sint-Martinus van Tours - jawel, de patroonheilige van de naastliggende parochiekerk - aan de graaf van Barcelona gegeven werd om een draak te doden die de mensen daar lastig viel.

Draken zijn er tegenwoordig niet meer en dus zal het zeker goed wonen zijn op deze plek waar héél lang geleden de chirolokalen en het voetbalplein van Genk VV lagen en waar toen ook de Sint-Maartenstoet vertrok.

Het voorbije jaar werd vooral onder het niveau van de weg gewerkt, maar nu klimt het gebouw geleidelijk omhoog. Er komen niet alleen 84 appartementen op deze plek tussen stad en groen maar ook een ruime fietsparking en een grote parkeerplaats voor auto's, die voor één deel dient voor de toekomstige bewoners en voor een ander deel als publieke parking zal gebruikt worden ter vervanging van de vroegere parking achter de kerk. Ook de trap naar de Molenstraat zal gerenoveerd worden voor wie liever de trap dan de lift neemt.

Er zijn echter nog meer linken tussen De Villardell en Genk: het concept is van het Limburgse architectenbureau a2o dat o.a. ook de Limburgse zorgacademie (LiZa, de nieuwe verpleegschool aan het ziekenhuis) ontwierp evenals de nieuwe gebouwen van de scholengemeenschap Kasog langs de Collegelaan waar sinds kort de Kunstschool haar nieuwe huisvesting heeft. En bovendien is Paul Theunis, commercieel directeur van het familiebedrijf Cordeel, een van de initiatiefnemers van het project, een voormalig speler van KFC Winterslag die later met KV Mechelen Europacup II won en intussen - in zijn vrije tijd - opnieuw actief is in de sportieve commissie van KRC..

Zo zie je maar. De Vilardell en Genk hebben héél wat met mekaar te maken.