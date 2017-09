VIVA SVV op uitstap naar naar Marcienne in Duitsland

Sint-Joris

Alken - VIVA SVV maakte een busuitstap naar Marcienne in Duitsland.

Om 8u30 zijn we in Alken met een volle bus vertrokken naar de textielfabriek Marcienne in Kirchhoven (D) waar we ontvangen werden met koffie of thee en belegde broodjes. Aansluitend was er een live modeshow en mogelijkheid tot aankopen. Achteraf reden we naar een Chinees restaurant waar men kon eten en drinken zoveel men kon van een uitgebreid buffet.

VIVA-SVV Alken bedankt de dames (en heren) die weer op post waren voor de jaarlijkse bus-uitstap, want mede door hen was dit weer een groot succes.